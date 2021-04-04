بالفيديو - جيني إسبر تكشف أسراراً عن طلاقها والخيانة وديانة إبنتها

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لها - تحدثت الفنانة السورية جيني إسبر عن أن "الزواج حماها من الوسط الفني ولو لم أتزوج في بداياتي الفنية لما استكملت مشواري لأنه وسط صعب للغاية"، مشيرة إلى أنها تحب الزواج والاستقرار وتريد أخذ هذه الخطوة مجدداً.

وكشفت أن زواجها من رجل مسلم على الشريعة الإسلامية كان راقيا وأنها لم تغيّر دينها كما تردد في فترة، لافتة الى أن ابنتها الوحيدة ساندي مسلمة تبعا لديانة والدها ولكنها قامت بتعميدها أيضا بالكنسية.

وتابعت أن ابنتها تتربي في بيت مسيحي بعاداته وتقاليده لتواجدها معها ولكنها تدرس بالمدرسة الديانة الإسلامية وهويتها مسلمة وتعلمها احترام كل الديانات.

وأشارت إلى أنها انفصلت عن زوجها بسبب وصولهما لطريق مسدود وحدوث شرخ في علاقاتهما نتيجة الغدر والخيانة وعدم التفاهم، لافتة إلى أن الرجل يتعامل مع النساء مثل الطبخة، لا يمكن أن يظل يأكل نفس الطعام يوميا ويريد تغيير طعم فمه دائما.