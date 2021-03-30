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الكشف عن أسباب وفاة طفلة جمانة مراد!

30
MARCH
2021
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بعد الصدمة التي أحدثها خبر وفاة ابنتها ديانا، كشف مصدّر مقرب من الفنانة السورية جومانا مراد، تفاصيل وأسباب وفاة الصغيرة، أمس (الاثنين). وأكد أنّها تعاني أزمة صحية منذ أشهر، وأنّ جومانا كانت تعرضها على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف للمُقرّبين منها حقيقة الأزمة الصحية التي تعرضت لها ابنتها، لذا كان خبر موتها متوقَّعاً وليس مفاجئاً.

وكانت جومانا قد وضعت توأماً، قبل تخطّيهما الشهر السابع، مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقد أصيبا بأزماتٍ صحية بسبب ولادتهما المبكرة.

وكانت جومانا قد نشرت صورة لابنتها المتوفّاة ديانا على حسابها الشخصى في "إنستغرام" وعلّقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو". وأضافت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتي بمكان أحسن بكتير، يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرّد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

يُشار إلى أن جومانا مراد، متزوجة من المحامي الأردني ربيع بسيسو، وكانا قد رُزقا بابنهما الأول محمد، قبل ولادة التوأم علي وديانا.

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