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فنان يروي تفاصيل إصابته بـ"كورونا" مرتين بأقل من شهرين

30
MARCH
2021
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في مقابلة مع الإعلامية رندة جبر في برنامج The Insider بالعربي، الذي تقدمه على قناة دبي الفضائية، أوضح الفنان "أبو" أن الأعراض التي شعر بها بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية كانت أخف منها في المرة الأولى.


وكشف: "اتصدمت لما جتلي تاني بسرعة. كانوا بيقولوا الأجسام المضادة بتستمر ثلاثة شهور، لكن الحمد الله جت خفيفة وعدت على خير".


ورداً على سؤال هل انطلق بعد شفائه في المرة الأولى، قال: "لأ خالص بالعكس، علشان جربت كورونا قبل كده كنت واخد احتياطات كتير، لكن إنت بتصارعي فيروس حجمه كبير، وجالي معرفش إزاي".

 

المصدر: لها

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