مروان خوري يستعد لدخول القفص الذهبي .. من العروس؟

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أطلّ الفنان مروان خوري بلقاء خاص مع "ET بالعربي" وكشف بأنّه سيدخل القفص الذّهبي في العام 2021 وزفافه أصبح قريباً.



وفي التّفاصيل، قال مروان خوري إنّ العروس هي من خارج الوسط الفني من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى، والدافع الأساسي الأوّل لاتخاذ هذه الخطوة بعد تمسّكه بحريّته لفترة طويلة، رغبته في الإستقرار والشعور بالأمان بعد كل هذه السنوات.



وتحدّث مروان عن قصّة الحبّ التي يعيشها وأشار إلى أنّ شريكة حياته يتعيّن أن تحبّ موسيقاه وتفهم شخصيّته بخاصّةٍ وأنّ شخصيّته كفنان تختلف عن شخصيّته كرجل.



وقال خوري في المقابلة إنّه رجل شرقي متملّك إلّا أنّه يحترم كيان المرأة وعملها وشخصيّتها وتبقى هي مصدر إلهامه الأوّل.