للمرة الثانية بيونسيه تتعرض للسرقة بأكثر من مليون دولار

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للمرة الثانية، تعرضت النجمة العالمية بيونسيه للسرقة، وهذه المرة وصلت قيمة المسروقات لأكثر من مليون دولار.

وفي التفاصيل، اقتحم لصوص وحدات تخزين بيونسيه في لوس أنجلوس، وسرقوا حقائب يد فاخرة وفساتين تزيد قيمتها عن مليون دولار.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن ثلاث وحدات تخزين استأجرتها شركة إنتاج بيونسيه تعرضت للسطو مرتين في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لما ذكرته TMZ.

وفي وقت سابق تعرضت مايلي سايروس للسرقة في يناير، وهرب اللصوص بالملابس والصور والمقتنيات الشخصية الأخرى، وفي عام 2018، تعرضت وحدة تخزين سايرس أيضا في وادي San Fernando للسرقة، وسرق اللصوص القيثارات القيمة.