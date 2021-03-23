هيفا وهبي تثير ضجة !

A + A -

حصدت النجمة اللبنانية هيفا وهبي نجاحات جديدة في شهر آذار، وذلك بعدما تصدّر إسمها الترند في أربع مناسبات مختلفة بالعديد من الدول العربيّة.

فمع عرض الحلقات الأولى من مسلسل “اسود فاتح” الّذي تجسّد فيه دور “رانيا خطاب”، حقّقت هيفا وهبي نسب مشاهدة عالية إنعكست على منصات التواصل الإجتماعي عبر تداول اسمها وصورها بكثافة في مصر، وهي تحرص على نشر صور وفيديوهات حصريّة من الكواليس على فيسبوك.

كما احتلّ إسم النجمة هيفا وهبي الترند في السعوديّة والعراق ولبنان والإمارات وغيرها بهاشتاغ #HappyBirthdayHaifa أي “عيد ميلاد سعيد هيفا”، وذلك تزامناً مع عيد ميلادها الّذي صادف بتاريخ 10 آذار.

وتخللّل الاحتفالات بهذه المناسبة، الّتي استمرّت لمدّة خمس أيام، صوراً حصرية بإطلالات ساحرة من جلسة تصوير جديدة نشرتها هيفا على فيسبوك وانستغرام، أمّا فيديو مفاجأة عيد ميلادها في موقع التصوير فجعل من إسمها ترند في المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة هذا الشهر، وحصد مليون و812 الف مشاهدة.

وتزامن وصول إسم هيفا وهبي الى الترند على غوغل في المرّة الرابعة مع انتشار خبر وصول أغنيتها “بابا فين” الى 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، ونشر صورٍ جديدة لها بدت فيها رائعة الجمال بفستان أسود وشعر مموّج وبيدها وردة حمراء.