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جورج كلوني: يقلقني مستقبل الحياة على الأرض

23
MARCH
2021
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لدى جورج كلوني موهبة الأداء الطبيعي أمام مَن يجرون معه المقابلات، إلى جانب الموهبة في الأداء والموهبة في الإخراج والمهن المتصلة بالسينما، وفي خامس حديث له إلى «الشرق الأوسط»، والأول على تطبيق «زووم» بسبب «كورونا»، فإن الشعور بصدق الممثل ورحابته يتسلل عبر الإنترنت أيضاً.

بسؤاله عن أهم شيء في الحياة من وجهة نظره، خصوصاً أنه في فيلمه الأخير «ذا مدنايت سكاي» (سماء منتصف الليل) يتبنى رعاية فتاة صغيرة فقدت أهلها، يقول كلوني: «بشكل عام، الحب والعائلة والبيت الأهم في الحياة. أعتقد أن هذا المبدأ وُلد مع الإنسان الأول ونحن الآن ما زلنا نمارس هذا القانون الإنساني ولا أعتقد أنه سيزول».

ويضيف أن الفيلم يتناول مستقبل الحياة على الأرض، ويقر بأن هذا يقلقه، بقوله: «سأكون كاذباً إذا قلت غير ذلك». ويتابع: «لا أفقد الأمل بالمستقبل، لكن لدينا مسؤوليات كبيرة حياله. أعتقد أن واجب كل منا في مجاله هو فعل شيء مهما بدا صغيراً لحماية المستقبل بمن فيه من بشر وبيئة». ويتابع: «بالنسبة لكثيرين، فإن الهدف الأسمى هو إطعام عائلاتهم. هذا أقصى ما يستطيعون فعله. لكن بالنسبة للقادرين علينا أن نتوقع ما هو أكثر من ذلك».

 
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