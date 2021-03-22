وفاة ممثلة شابة بأزمة قلبية مفاجئة!

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أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر منذ قليل وفاة الفنانة الشابة رضوى أبوشادي إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، ناعيةً الراحلة عبر صفحتها الرسمية في موقع "فايسبوك".



وكتبت: "البقاء لله‫ وفاة الفنانة الشابة رضوى أبوشادي،‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري".



يُذكر أنّ الراحلة تخرجت من الجامعة الأميركية في القاهرة باختصاص إعلام ومسرح، وبدأت بالظهور على الشاشة كمذيعة في عدد من البرامج الفنية في قناتي "الحرة" و"أبوظبي".



وفي التمثيل، شاركت في عدد من الأعمال منها: "عرفة البحر" و"كابتن عفت" و"سامحني يا زمن" و"القطة العامية".



وظهرت رضوى أبو شادي في صورتها الأخيرة في كواليس مسلسل "ورد" الذي تقرر تأجيل عرضه إلى خارج الموسم الرمضاني المقبل، من بطولة حنان مطاوع وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، من تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي.