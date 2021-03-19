فنان يخسر ابنتيه بكورونا!

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مأساة كبرى ألّمت بالفنان الأردني أنور خليل الذي فُجع بوفاة ابنته إلهام جرّاء مضاعفات إصابتها بفيروس كوروانا، بعد أشهر قليلة على خسارته ابنته الأولى نانسي للسبب عينه.

ونعى خليل ابنته عبر حسابه الشخصي في موقع "فايسبوك" قائلاً: "وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، انتقلت الى رحمة الله ابنتي وفلذة كبدي الهام الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

يُذكر أنّ خليل قدّم العديد من المسلسلات التاريخية والبدوية والاجتماعية، من أبرزها مسلسل "زنوبيا ملكة تدمر"، كما أطل على المسرح في أكثر من عمل كوميدي ساخر.

وشارك في دوبلاج مسلسلات الرسوم المتحركة، بصوت "جورج" في "صاحب الظل الطويل" ووالد "نيلز" في "مغامرات نيلز" و"كيكي" في "تاوتاو الباندا الصغير" و"منذر" في "فارس الفتى الشجاع".