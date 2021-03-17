وفاة نجمة "ستار أكاديمي"!

A + A -

توفيت الفنانة الجزائرية نجمة ستار أكاديمي ريم غزالي، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراعها مع مرض السرطان، بحسب ما أعلنته شقيقتها سلمى غزالي.

وقالت سلمى غزالي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم". وأضافت سلمى: "ما فارقتني الإبتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، أدعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة".

وتابعت سلمى غزالي: "ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله".