بالصورة - سيلينا جوميز تصدم المتابعين بإختلاف ملامحها

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فاجأت النجمة العالمية سيلينا غوميز البالغة من العمر 28 عاماً، عشاقها ومحبيها بنشر صورة ظهرت فيها بملامح مختلفة عن ما إعتاد الجمهور عليها، وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ولاحظ العديد من محببيها التغيير الواضح في وجهها.

وكانت غوميز قد نشرت مؤخراً إعلان ألبومها الإسباني الأول "Revelación"، والذي تم تسجيله عن طريق " ZOOM "، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو الخبر الذي تصدر المواقع الإخبارية الفنية الشهيرة.

وأشارت سيلينا غوميز إلى أن القيام بتقديم ألبوم إسباني كان مجرد فكرة، ثم بدأت في سير المشروع بسرعة وبشكل طبيعي.