الأمير هاري: والدي لا يرد على مكالماتي

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كشف الأمير هاري عن خلاف عميق مع والده الأمير تشارلز، لدرجة أن الأخير توقف عن الرد على مكالماته الهاتفية.

ونفى الأمير هاري في مقابلة مع الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري على محطة "سي بي إس" الإخبارية، انتقاد جدته الملكة إليزابيث، قائلا إنه يكن لها احتراما كبيرا.

وتابع: "أجريت 3 محادثات مع جدتي ومحادثات مع والدي، قبل أن يتوقف عن الرد على اتصالاتي".وعند سؤاله عن سبب ذلك، قال هاري خلال المقابلة التي جمعته مع زوجته ميغان ماركل: "عند هذه النقطة أخذت الأمور على عاتقي، كان الأمر كما لو أنني كنت بحاجة إلى القيام بذلك من أجل عائلتي. هذه ليست مفاجأة لأي شخص. إنه لأمر محزن حقا أننا وصلنا إلى هذه النقطة، لكن عليّ أن أفعل شيئا من أجل صحتي العقلية وصحة زوجتي ولأرتشي (ابنهما) أيضا".

وقال هاري متحدثا عن نفسه وزوجته: "فعلنا كل ما في وسعنا" للبقاء في العائلة المالكة البريطانية.

وتأتي المقابلة التي انتظرها الملايين حول العالم، وسط خلاف حاد بين ميغان وهاري من جهة، والعائلة المالكة البريطانية من جهة أخرى.

وتخلى هاري وميغان، اللذان تزوجا عام 2018، عن واجباتهما الملكية، وبدأ الاثنان حياة جديدة في الولايات المتحدة.