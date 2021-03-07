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توقعات نارية لليلى عبد اللطيف

7
MARCH
2021
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أطلقت السيّدة ليلى عبد اللطيف خلال إطلالة ضمن برنامج "المواجهة" مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI مجموعة من التوقعات وأبرزها:
 
-الرئيس ميشال عون: تسوية مفاجئة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس عون وستحصل على موافقة الجميع من بينهم جبران باسيل ومن شأن هذه التسوية تسهيل الحكومة
 
- أحد المقربين من الرئيس عون في ذمة الله
 
- الرئيس نبيه بري: سيكون عراب المبادرات والوصفات السحرية، وسينجح من منع الانهيار التام من خلال حلّ 3 ملفات من بينها ملفّ الدولار وملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملفّ تشكيل الحكومة
 
- الرئيس المكلف سعد الحريري: حشود ومظاهرات تضم جمهور تيار المستقبل تضامنا مع الحريري في خلال المرحلة المقبلة، وهو لن يعتذر وسينجح بتشكيل الحكومة بتوافق الجميع على رأسهم عون وبري
 
-الحريري سينجح بالحصول على مساعدات دولية عاجلة
 
- رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل: قرار حاسم لباسيل يشكل صدمة للبعض ومصدر ارتياح للأطراف الاخرى
 
-البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سيرعى اتفاق مصالحة بين باسيل والحريري، واتفاق آخر برعاية الرئيس بري
 
- الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: لأول مرة طاولة حوار في مكان وجود السيد نصرالله بحضور مختلف الشخصيات اللبنانية السياسية الفاعلة
 
-المواجهة على خطوط الحزب تشتعل ونصرالله يتخذ الاجراءات لعدم تفاقم الوضع على الارض
 
- الشيخ بهاء الحريري: سيزور البطريرك الراعي دعما له، وسيكون له دور بارز على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والانساني تجديدا لإرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري
 
- الثورة في لبنان سنتنتصر
 
- 2021 عام الفضائح للسياسيين
 
- توترات بين لبنان والعدو الاسرائيلي
 
- ازمة ودائع الناس في المصارف ستنتهي بشكل تدريجي من خلال خطة من مصرف لبنان
 
- الدولار سيرتفع الى 15 الف وربما اكثر
 
- مع الاشهر القادمة سيختفي كورونا
 
- الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في المستشفى
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