سفارة كندا في لنان ومجتمع بيروت السينمائي يحييان اليوم العالمي للمرأة

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احتفالاً باليوم العالمي للمرأة وتمكيناً لدورها الريادي في المجتمع والاستثنائي في السينما، ينظّم مجتمع بيروت السينمائي ، تحت مظلّة مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة ، عروضاً اونلاين لفيلمين وثائقيين هما: Judy versus Capitalism و

‏Ain’t No Time for Women ، حول قضايا ودور المرأة في العمل السياسي والاجتماعي.

الحدث بدعمٍ من سفارة كندا في لبنان وبالتعاون مع مهرجان السينما اللبنانية في كندا ومع Female Eye Film Festival-Toronto و

‏Women Helping Empower Women .

كذلك، يستضيف المهرجان حلقة نقاش في 9 آذار عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت مع نساء رائدات :

Judy Rebick

‏Leslie Ann Coles

‏ Georgette Zinaty

‏Patricia Elias

لمناقشة قضايا المرأة على خطوط المواجهة .

والجلسة بإدارة Lamia Charlebois

بالاضافة الى مداخلة مع سفيرة كندا في لبنان Chantal Chastenay ورئيس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود.

للراغبين بمشاهدة الافلام والمشاركة بحلقة النقاش ، التواصل مع المنظمين عبر البريد الالكتروني :

‏bfsonlinefest@gmail.com