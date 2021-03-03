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سفارة كندا في لنان ومجتمع بيروت السينمائي يحييان اليوم العالمي للمرأة

3
MARCH
2021
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احتفالاً باليوم العالمي للمرأة وتمكيناً لدورها الريادي في المجتمع والاستثنائي في السينما، ينظّم مجتمع بيروت السينمائي ، تحت مظلّة مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة ، عروضاً اونلاين لفيلمين وثائقيين هما: Judy versus Capitalism و 
‏Ain’t No Time for Women ، حول قضايا ودور المرأة في العمل السياسي والاجتماعي.
الحدث بدعمٍ من سفارة كندا في لبنان وبالتعاون مع مهرجان السينما اللبنانية في كندا ومع Female Eye Film Festival-Toronto و
‏Women Helping Empower Women .
كذلك، يستضيف المهرجان حلقة نقاش في 9 آذار عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت مع نساء رائدات :
Judy Rebick 
‏Leslie Ann Coles 
‏ Georgette Zinaty
‏Patricia Elias
لمناقشة قضايا المرأة على خطوط المواجهة . 
والجلسة بإدارة Lamia Charlebois 
بالاضافة الى مداخلة مع سفيرة كندا في لبنان Chantal Chastenay ورئيس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود.
 
للراغبين بمشاهدة الافلام والمشاركة بحلقة النقاش ، التواصل مع المنظمين عبر البريد الالكتروني :
‏bfsonlinefest@gmail.com
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