سفارة كندا في لنان ومجتمع بيروت السينمائي يحييان اليوم العالمي للمرأة

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احتفالاً باليوم العالمي للمرأة وتمكيناً لدورها الريادي في المجتمع والاستثنائي في السينما، ينظّم مجتمع بيروت السينمائي ، تحت مظلّة مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة ، عروضاً اونلاين لفيلمين وثائقيين هما: Judy versus Capitalism و
Ain’t No Time for Women ، حول قضايا ودور المرأة في العمل السياسي والاجتماعي.
الحدث بدعمٍ من سفارة كندا في لبنان وبالتعاون مع مهرجان السينما اللبنانية في كندا ومع Female Eye Film Festival-Toronto و
Women Helping Empower Women .
كذلك، يستضيف المهرجان حلقة نقاش في 9 آذار عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت مع نساء رائدات :
Judy Rebick
Leslie Ann Coles
Georgette Zinaty
Patricia Elias
لمناقشة قضايا المرأة على خطوط المواجهة .
والجلسة بإدارة Lamia Charlebois
بالاضافة الى مداخلة مع سفيرة كندا في لبنان Chantal Chastenay ورئيس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود.
للراغبين بمشاهدة الافلام والمشاركة بحلقة النقاش ، التواصل مع المنظمين عبر البريد الالكتروني :
bfsonlinefest@gmail.com