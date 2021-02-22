نيقولا معوّض تزوّج سرّاً.. وهذه التفاصيل

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في أيلول الفائت، أعلن الممثل اللبناني نيقولا معوّض ارتباطه بحسناء من خارج الوسط الفني، وأرفقها بعبارة "سعادتي الّتي طال انتظارها"، فرجّح البعض أن تكون العلاقة رسميّة وقد تصل إلى الزواج.

وكشف موقع "نواعم" في الساعات الماضية أن نيقولا معوض قد دخل القفص الذهبي مع حبيبته قبل أسبوعين وسط تكتّم شديد، فتوجّهت جميع الأنظار نحو حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي بانتظار الصور الأولى من زفافه.

إلا أن نيقولا معوّض إكتفى بنشر صورةٍ له على البحر تزامناً مع عيد ميلاده وكتب "كانت سنة صعبة عالكلّ، وين ما كان. بتذكَّر لمّا بلّشت اسمع عن كورونا، كان متل هالوقت السّنة الماضية، على عيد ميلادي".