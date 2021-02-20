"كورونا" يطرق باب عائلة فنان لبناني شهير !

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أعلن الفنان زين العمر، منذ يومين، إصابة والده بكورونا مشيراً إلى ان وضعه حرج.



ونشر زين العمر عبر حسابه على "انستغرام" صورة مع والده وقال: "قصة صارت معي اليوم قسماً بالله : لبنان أعظم وأطيب شعب بالعالم. أبي مصاب بكورونا ووضعه حرج نطلب من الله أن يرافقه في هذه المرحلة الصعبة: أصحابي شيعي ودرزي وسني ومسيحي هني يللي أمنولي الدوا المقطوع هيدا شعب لبنان العظيم كبير بشعبو الله ما يحرمني منكن شعب بكبّر القلب. الله يشيل من عمري ويعطيك يا بيي".



كما نشر لاحقاً زين صورة ثانية خلال زيارته دير مار شربل في عنايا وعلق عليها بالقول: "يا رفيق كل الموجوعين يا ختيار عنايا يا شربل مخلوف ما تتركنا قاصدك بشفاعة يسوع على نية أبي وأمي وكل المرضى والمتعبين إستجب يا رب ، أطلب منكم أن ترافقوني في الصلاة ما في شي بفيد غير الصلاة".