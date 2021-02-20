شاهد أحدث ظهور لكاظم الساهر برفقة حفيدتيه

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سيدتي - احتل هاشتاق "جدو كاظم الساهر" قائمة الأكثر بحثا على موقع إنستقرام، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم العراقي برفقة حفيدتيه آية وسنا، مع تأكيدات بأن الصورة التقطت هذا الشهر اثناء تواجد كاظم في أمريكا.

الصورة لم تنشر عبر أي منصة من منصات كاظم الساهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يعرف مصدر تسريبها، أو موعد التقاطها الحقيقي، ولكن روابط المعجبين بالمطرب العراقي، أكدت أنه قام بزيارة ابنه الأكبر المقيم في أمريكا هذا الشهر، وتم التقاط الصورة برفقة حفيدتيه آية وسنا، ورقد بجوارهما الكلب المرافق للحفيدتين.

يذكر أن كاظم يتجنب دوما الكشف عن الجانب العائلي، ويظهر نادرا برفقة اسرته، وسبق أن أعلن شقيقه الدكتور حسين جبار ابراهيم أنه انتهى منذ عامين من تأليف كتاب عن حياة شقيقه كاظم وعائلته وأن كاظم منعه في البداية من نشره احتراماً لمشاعر البعض حسب تعبيره، منوهاً إلى أن الكتاب كان من المقرر ان يصدر في الأشهر الأولى من العام الجديد إذا وافق كاظم على ذلك.

وقال شقيق كاظم في تعليق نشره عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك : أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم .. (كاظم الساهر وعائلته). أكثر من 400 صفحة ... كتبته بكل صدق وأمانة واخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة. وقد عشت انا نفسي احداثا تتعلق بكاظم وحياته وفنه .

وأضاف جبار: ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض. وسيصدر الكتاب باذن الله بعد التنقيح في الاشهر الاولى من السنة الجديدة إذا وافق شقيقي كاظم الساهر ".

وأتبع جبار منشوره هذا بمنشور آخر قال فيه: تصحيح .. لا ينشر الكتاب إلا بعد اطلاع الساهر على مسودته الاخيرة (ما بعد التنقيح) وبعد موافقته عليها، ويبدو أن كاظم لم يكتفى برفض نشر الكتاب وإنما طلب من شقيقه حذف المنشورات نهائيا.