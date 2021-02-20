نادين نسيب نجيم تحتفل بميلادها في دبي وتحقق رقماً قياسياً

A + A -

لها - في اجواء بسيطة وبقالب حلوى من طبقات عدة، احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بيوم ميلادها مجدداً مع اصدقائها في أحد الفنادق الفخمة في دبي، التي تتواجد فيها من اجل تصوير حلقة لبرنامج تلفزيوني.

هذا واعلنت النجمة اللبنانية انها كسرت الأرقام القياسية، بعد أن تخطى عدد مستخدمي الفلتر الخاص بها على تطبيق انستغرام، الـ900 مليون حول العالم.

وعبرت نادين غن سعادتها بهذا الامر، وكتبت: "900 مليون! قريبا مليار شكرا لكم على استخدام الفلتر الخاص بي".

وكانت نادين قد أطلقت الفلتر الخاص بها، بعد إصابتها الخطيرة في وجهها بإنفجار مرفأ بيروت العام الماضي، حيث كانت تستخدم اكثر من فيلتر لتغطية أثار الندوب قبل ان تقرر استخدام فيلتر خاص بها ويحمل اسمها. ويتميز الفلتر بالحفاظ على الملامح كما هي، منها الشامة والعينين مع مكياج خفيف لتنقية الوجه.