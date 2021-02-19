مجموعة مسلحة تختطف فناناً شهيراً بعد إحيائه حفلة

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إختطفت مجموعة مسلحة الفنان الليبي المعروف بإسم "ماني إغليسياس"، بعد ساعات من مشاركته في حفل فني، نظم في العاصمة طرابلس، إحتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 17 شباط.



وذكرت معلومات صحفية نقلاً عن مديرية أمن طرابلس أن مجموعة مسلحة، يرجح أنها تابعة لقوة الردع في طرابلس، إختطفت في العاصمة الليبية مغنياً شاباً، وتم إقتياده الى جهة غير معلومة بعد ساعات من حفله، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

وأحدث خبر إختطاف ماني حالة من الغضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ما دفع لجاناً ومنظمات حقوقية للمطالبة بضرورة الكشف عن مصيره وسرعة الإفراج عنه، ووقف جرائم الإخفاء القسري.