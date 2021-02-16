"كورونا" يفجع إعلامية لبنانية!

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عبّرت الإعلامية جويس الحاج عبر تويتر عن معاناتها بعد اصابتها بفيروس كورونا، الذي طال جميع أفراد عائلتها.



ونشرت عبر تويتر: "عانيت انا وامي واختي وخيي وزوجي وابني واهل زوجي من كورونا زوجي مبارح خسر بيو".



وكشفت أنّ زوجها لم يتمكّن من وداع والده قائلةً: "ما قدر يشوفو خلال فترة مرضو يعطي معنويات يساعدو او حتى يودعو. تجربة بشعة وقاسية على الصعيد الجسدي والنفسي وتداعياتا الجسدية والنفسية كبيرة وطويلة وما بتمناها لحدا اللقاح اولوية الكن ولكل يللي بتحبوهن".



وكتبت الحاج تغريدة ثانية حثّت المواطنين فيها على تلقي اللقاح: "لقاح كورونا مش مؤامرة اذا شي نيترات الامونيوم تبع المرفأ هو المؤامرة".



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