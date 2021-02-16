بعد أخذه اللقاح .. هل تعرّض "ابو سليم" لاضطرابات صحية خطيرة؟

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نفت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان ما أشيع عن ان الممثل صلاح تيزاني يعاني من اضطرابات صحية. وقالت في بيان: انتشر منذ قليل خبر يفيد بأن الفنان الكبير صلاح تيزاني (أبو سليم) يعاني من اضطرابات صحية خطيرة، يهمنا ان نعلن ان هذا الخبر غير صحيح إطلاقاً. الكبير ابو سليم صحته مثل السبع، وقد تواصلنا معه. اطال الله بعمره ونرجو من الجميع التواصل مع القنوات الرسمية في نقابة الممثلين للإستفسار عن اي سؤال، ولمن نشر هذا الخبر، لا يجوز الدعاء بالمرض للناس.



اننا كإدارة نقابة الممثلين في لبنان نحذر المواقع الكاذبة والأغبياء ممن ينقلون اخباراُ كاذبة، بأننا سنلجأ الى القضاء في حال تكرار هكذا اخبار تطال كبيرنا وفخرنا الاستاذ صلاح تيزاني او اي عضو من اعضاء نقابتنا و قد اعذر من انذر.