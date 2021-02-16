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توقعات نارية جديدة لليلى عبد اللطيف!

16
FEBRUARY
2021
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أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعات جديدة شملت لبنان والدول العربية والعالم.

 

ومن أبرز هذه التوقعات للبنان:

عمليات سلب ونهب بسبب الغلاء الفاحش

عودة التظاهرات

مسلسل الاغتيالات مستمر

حرق وتكسير في عدد من المصارف في لبنان وحتى في الخارج

موجة من الشخصيات السياسية في لبنان وفي العالم العربي والغربي خلف القضبان

الأنظار والإعلام باتجاه الضاحية الجنوبية لحدث ما

تنكيس الأعلام اللبنانية وإعلان حداد في لبنان

ضجة إعلامية كبيرة تطال أحد القضاة البارزين وستُسحب عنه الحصانة

إنجاز قادم لشعبة المعلومات سيصدم الجميع

مزيد من الاستقالات في عدة مناصب في لبنان

طيران الشرق الأوسط سيكون حديث الإعلام لحدث إيجابي، وطائرات جديدة للميدل ايست

العماد جوزيف عون سيكون حديث الناس بسبب انجاز أمني كبير وسيكون هو الآمر والناهي على الأرض في الفترة القادمة

سعر صرف الدولار سيرتفع وسيتخطى الـ 15 ألف ليرة

توتر في الشارع بين أنصار حركة أمل والتيار الوطني الحر

الدعم سيُرفع

انقسامات وبلبلة داخل الأحزاب اللبنانية

 

توقعات للدول العربية والعالم:

ثورة في العالم

قتلى وجرحى في أحد مطارات العالم

أحد الأماكن المقدسة سيكون مسرحا لأعمال مؤسفة

مؤامرة خارجية وبمساعدة داخلية تطال أحد الرؤساء العرب او الأجانب

تقارب مصري ـ قطري والعلاقات بين البلدين ستعود إلى طبيعتها

تقارب سعودي ـ تركي في المرحلة القادمة وبقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

هزة أرضية ستضرب الحوض الشرقي للمتوسط وستسبب حالات هلع لدى الناس

العالم سيشهد ظاهرة غريبة هي عبارة عن مشهد حرق مئات الجثث لسبب ما

فورة نوع من الحشرات التي تكون سامة وستجتاح بعض الدول

كارثة إنسانية في دولة افريقية

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