مايا دياب: هذه أمنيتي من الكنيسة

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مع بدء زمن الصوم، توجّهت مايا دياب الى الكنيسة بأمنية. وغرّدت على "تويتر" طالبة من الكنيسة في لبنان أن تتوحدّ. وقالت: "بأصعب ظروف عم يعيشها بلدنا لبنان من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية عندي أمنية ورجاء من الكنيسة بأن تتوحد بقرار جماعي من كل المسيحيين بلبنان حتى ولو لم تستطع أن تتوحد عالميا.. المسيحيين ببلدنا تجمعهم المحبة وكلمة "الله".

وتابعت في تغريدة ثانية: "أتمنى من قلبي بأنه نقدر نوصّل كلمتنا وطلبنا لكل المسؤولين عن الكنيسة: لبنان بهالوقت تحديدا بحاجة ماسة وضرورية لحتى نكون إيد وحدة وصلاة وحدة وكلمة وحدة.. أذكر يا إنسان أنك من التراب والى التراب تعود... صوم مبارك".