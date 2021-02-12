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ميغان ماركل تفوز قضائياً ضدّ صحيفة "دايلي مايل"

12
FEBRUARY
2021
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رفعت دوقة ساسكس ميغان ماركل دعوى قضائية ضدّ Associated Newspapers Limited (ANL)، المسؤولة عن “ذا مايل أون سنداي” و “دايلي مايل” لنشر رسالة “شخصية وخاصة” مكتوبة بخط اليد إلى والدها، توماس ماركل في شهر آب 2018.

وأعلنت ميغان ماركل في بيان صدر عقب فوزها بالدعوة، أنّها “ممتنة لمحاسبة ANL على ممارساتهم غير القانونية وغير الإنسانية بسبب استمرارهم لفترة طويلة جدًا دون عواقب.” وأضافت “إنّ نشر معلومات كهذه بالنسبة لهم مجرّد لعبة، أما بالنسبة لي وللعديد من الآخرين، فإنّها تجسّد الحياة والعلاقات والحزن الحقيقي.”

وطالبت ماركل بإدانتهم على خمس مقالات نُشرت في شباط 2019، تضمنت مقتطفات من الرسالة الموجهة إلى السيد ماركل.

وبعد صدور الحكم، أفاد القاضي واربي بأن نشر رسالة ماركل هو أمر غير قانوني، وقال :”باختصار، هذه رسالة شخصية وخاصّة. وكان معظم ما تمّ نشره في الرسالة يصبّ حول سلوك ماركل، ومشاعر القلق بشأن سلوك والدها، والخلاف الناتج بينهما.”

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