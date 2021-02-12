فضيحة مدوية.. فتاة تتحرش بشقيقتها الصغرى في بثّ مباشر

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ضجت منذ أيام مواقع التواصل الإجتماعي بقطع فيديو ظهرت فيه شابة تدعى انجل وهي تتحرش بشقيقتها الصغرى، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة بين المتابعين، اولذين طالبوا بمعاقبتها.



وبعد تصدر هاشتاغ "المتحرشة انجل" بالكثير من التعليقات الغاضبة، أكّد مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية عبر صفحته الخاصة إتخاذه الإجراءات اللازمة بشأن الفيديو.



وقال:"إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل اختها، توضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية".