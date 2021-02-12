طوني خليفة يدعو للتحقيق مع هذا الفنان!

A + A -

ما زالت قضية تصريحات الفنان السوري أيمن رضا والتي تحدّث فيها عن اللبنانيين تتفاعل رغم الاعتذار الذي تقدّم به أخيراً. وفي هذا السياق، ردّ عليه الإعلامي اللبناني طوني خليفة ضمن حلقة من برنامجه الذي يُعرض على شاشة قناة LBCI اللبنانية، معتبراً أن كلامه يسيء إلى الشعب اللبناني.

وأشار خليفة إلى أنه يتحدّاه في ما يتعلق بتصريحه الذي ذكر فيه أن أحد أفراد جهاز الأمن العام اللبناني قال له: "شو جايين تعملوا هون؟ خلصونا منكم بقا"... لافتاً إلى أن عشرات ومئات الفنانين السوريين يدخلون إلى لبنان، ويُستقبَلون بترحاب، مع التذكير بأنه رأى هذا سابقاً بأم العين.





وأضاف خليفة أن اللبنانيين يعامَلون في المقابل بأفضل طريقة على الحدود السورية، وخصوصاً إذا كانوا من المشاهير. وتابع أن جهاز الأمن العام اللبناني من الأكثر رقياً، واضعاً الكلام برسم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. كما طالب باستدعاء رضا إلى التحقيق لمعرفة حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤول عنه أمام القضاء. كذلك دعاه إلى الاعتذار وتحديداً من جهاز الأمن العام.

المصدر: "لها"