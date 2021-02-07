طوني كتورة حديث الساعة في لبنان

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تابع "الالاف" من كل المناطق اللبنانية البث المباشر للكابتن طوني كتورة الذي يجري الان عبر صفحته الرسمية ويقدم فيها عدد من الاغنيات وحوار مع الجمهور ويرد على منتقديه.



ووصل عدد المتابعين في حده الاقصى الى حوالي ٣٨ الف مشاهد في ذات الوقت وهو رقم قياسي بالنسبة الى لبنان.



وسجّلت ظاهرة كتورة هذه انقساما حادا بين رواد مواقع التواصل وخاصة مغردي "تويتر"، فمنهم من اعتبرها مؤشرا لعلامات انهيار البلاد فنيا وثقافيا، ومنهم من اعتبر أن ما يقدّمه، على بساطته وعفويته، يعدّ أفضل مما قدمه الفنانون الذين خذلوه في مواقفهم السياسية في الآونة الأخيرة.