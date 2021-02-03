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للمرّة الأولى .. طليق نجوى كرم يكشف الحقيقة

3
FEBRUARY
2021
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تحدّث المنتج الفني يوسف حرب للمرّة الأولى عن أسباب الطلاق الذي انهى زواجه من المطربة اللبنانية نجوى كرم.


وقال في تصريحات مصوّرة لبرنامج "إي تي بالعربي": "وصلنا إلى وقت، ربما لم أكن فيه على قدر العلاقة، وهي أيضاً في وقت ما لم تقدر على الحفاظ عليّ، كما لم أقدر على الحفاظ عليها".


وأوضح: "لا ألومها، بل الأمر مسؤوليتنا معاً. كانت علاقة كبيرة، ربما لم أكن بحجم الأضواء"، مضيفاً أنّ "الارتباط بفنّانة او فنّان أمر صعب، لا سيما بحضور الغيرة التي كانت موجودة في كليهما".


وعن علاقتهما بعد الزواج، أكّد حرب أنّه يحب كرم أكثر من السابق بسبب عشرتهما معاً، ولكن ليس كزوج او كحبيب.


وردّاً على سؤال: "هل من الممكن أن يتحوّل الحبّ إلى صداقة؟"، أجاب المنتج اللبناني: "الحبّ هو احترام، وبالرغم من الانفصال الّذي وقع إلا أننا لا نتحدّث عن بعضنا البعض إلا بكلّ ما هو جيّد، ولا يزال الاحترام بيننا قائماً".


يُذكر أنّ نجوى كرم أعلنت في عام 2000 زواجها من حرب الذي كان متزوجاً ولديه ثلاثة أطفال. ووقع الطلاق بينهما بعد عامين.

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