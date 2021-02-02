طوني كتورة يتصدر الترند في لبنان .. من هو؟!

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تصدر اسم "طوني كتورة" الترند في لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يكن يعلم معظم رواد مواقع التواصل هوية هذا الرجل ليتضح لاحقاً أنه يعرّف عن نفسه كفنان وملحن ومُلقب بـ "الكابتن طوني كتورة" اما سبب تصدر الترند هو لإحيائه سهرة على صفحته الخاصة على فايسبوك قدم فيها باقة من الأغنيات الطريفة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "طوني كتورة" فمنهم من اعتبر انه طريف ومسل في ظل الحجر المنزلي، والبعض اعتبر انه لا يصلح ان يكون فناناً ومع ذلك استطاع ان يحقق حوالى نصف مليون مشاهدة اضافة واكثر من 20 ألف اعجاب والاف المعلقين.