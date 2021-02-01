نادين الراسي تكشف .. "هناك شدّ شعر"!

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حلّت الممثلة نادين الراسي ضيفةً على برنامج "المواجهة" مع الإعلامي رودولف هلال، واعتبرت ان كلّ الممثلات منافقات سواء كنّ لبنانيات او سوريات او مصريات، كاشفةً أنهن يغازلن بعضهن البعض في العلن ولكن عند العمل "هناك شدّ شعر".

وتحدّثت نادين الراسي عمّا يُسمّى "عداوة أبناء الكار الواحد"، فتفضّل أن تبقى على مسافة واحدة من الجميع، وجزمت "لا صداقات في الوسط الفني".

كما تبنّت نادين الراسي وجهة نظر زميلها بديع ابو شقرا بان "اسم الممثل اللبناني وحده لا يبيع عربياً"، ولكنها اعتبرت ان سيرين عبد النور ونادين نجيم تبيعان عربياً.