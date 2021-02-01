فنانة تكشف إصابتها بمرض خطير يمنعها من الزواج!

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كشفت الفنانة السورية مروة الأطرش معاناتها من مرض مزمن خطر وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "شو القصة؟" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات على شاشة قناة "لنا" السورية.

وقالت في هذا السياق إنها عانت من المرض منذ طفولتها وإن هذا منعها في بعض الأحيان من التحكم بأعصابها وكاد يفقدها البصر. وأضافت أن أحد الأطباء شخص إصابتها بمرض التصلب اللويحي وأن هذا ظهر بشكل واضح في العام 2012 إثر ظرف صعب عاشته أسرتها.

وروت أنها لم تتمكن حينها من التحكم بنفسها وأعصابها وأنها لم تستطع في اليوم التالي الإبصار بواسطة عينها بشكل طبيعي.





وأوضحت خلال اللقاء أن الطبيب أبلغها أن المرض يشبه السرطان وأنه لا علاج نهائياً له، مشيرة إلى أنه منعها من الحب والزواج والمشي لمسافة طويلة وممارسة الرياضة أو حمل الأشياء الثقيلة.

ونبهت الجميع إلى ضرورة الانتباه وإلى أخذ هذا المرض على محمل الجد من خلال متابعة أعراضه وتشخيصه والحرص على علاجه بالطرق المتوفرة.

المصدر: لها