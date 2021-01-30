بالصورة: ماذا حصل مع الزميل مارون ناصيف؟

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غرد الزميل في قناة الlbc الإعلامي مارون ناصيف قائلاً :" غلطنا وطلبنا delivery من هيدي الصفحة وما فيني خبركن عن بضاعتن السيئة وخدمتن الأسوأ. بيبيعوك قطعة بتطلع مش ماشية بتقلّن بدي بدّلها بيقولولك لأ ما فينا وإذا طلبت تحكي مع حدا مسؤول ما بيردوا عالواتساب والرقم يلي حاطينو عالصفحة ما فيك تطلبو إتصال عادي."



وعد من بعدها قال:" بأقل من ساعة على هيدي التغريدة تحرك مدير عام الإقتصاد محمد أبو حيدر مشكور وتواصلوا معنا من الصفحة وانحلت المشكلة، ولكن مشاكل اللبنانيين مع المحلات والصفحات يلي عم بيبيعوا اونلاين لازملا حل جذري وضمن خطة بتحطها وزارة الإقتصاد مع رقابة مشددة."





