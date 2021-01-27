"كوارث طبيعية أوإنسانية او سياسية" وغيرها .. بالفيديو: توقعات ماغي فرح لشهر شباط

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أطلقت الإعلامية ماغي فرح توقعاتها لنهاية شهر كانون الثاني وشهر شباط المقبل وذلك عبر فيديو نشرته على قناتها على يوتيوب.

وأشارت فرح إلى وجود قمر مكتمل في 28 كانون الثاني الجاري سيؤثر على المسار القادم، وهذا الأمر سيتم في برج الأسد وسيشكل معاكسة مع كل الكواكب الموجودة في برج الدلو ومع كوكبين في برج الثور.

ومن بين التوقعات:

نحن أمام أوقات حرجة جداً وشهر شباط سيكون حاسماً ومصيرياً.

هناك أمور ستتغير على الصعيد المناخي

ستحدث مواجهات وهذا القمر المكتمل سيكون مدخلا لبعض الصدامات

كوارث طبيعية أوإنسانية او سياسية او اقتصادية.