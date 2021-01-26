المراسل التلفزيوني وخطأ قيصر!

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سَجل مراسل تلفزيوني زلة جديدة في سجله المهني، بإصراره على تناول ملف العقوبات الأميركية في رسالته الأخيرة من واشنطن رغم أنه لا يفقه ما يدور في كواليس الادارة الاميركية الجديدة.

وتحدث المراسل التلفزيوني عما سماه نسخة جديدة من قانون قيصر ستفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وسوريين على خلفية موضوع التهريب، موحيا أن هذه العقوبات باتت قريبة، فيما الحقيقة ان ثمة مجموعة تعمل على وضع مشروع قانون جديد، لا يزال العمل عليه بدائيا وقد يستغرق اشهرا عدة، ومن غير المضمون انه سيقر في الكونغرس الاميركي.



واللافت أن المراسل تلقى عتبا قاسيا على خلفية ايراده معلومات مغلوطة في هذا الشأن، كما في موضوع العقوبات التي فرضت سابقا على سياسيين لبنانيين.