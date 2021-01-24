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بالفيديو ... الأحمدية: السوريون الذين هاجموني أولاد شوارع ... ولم أقبل توطين اللاجئين بلبنان

24
JANUARY
2021
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فوشيا - ردت الإعلامية نضال الأحمدية على ردود الفعل التي صاحبت تعليقها الذي وصف بـ"المسيء " تجاه النازحين في بلدها، مشددة على أن الواقع تبدل ولم يعد هناك وطن، فلبنان وفق ما قالت "محتل بطريقة جديدة وببساطة" مرددة "بدي وطني ورزقي المنهوبين".
 
وأضافت الأحمدية لـ"فوشيا" أنها كانت تسعى من خلال الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، الكشف عن سبب اتصال الفنانة المعتزلة أمل حجازي الدائم وسؤالها الدائم عن ان كان لديها طعام لتتناوله، لأنها لا تطلب "ديلفري" بعد النزوح السوري وعملهم في المطاعم بلبنان، متسائلة: "هل كنت عم كذب أليس كل اللبنانيين مثلي؟" مؤكدة أن من اعتبر الأمر عنصريا كلهم على بعضهم مثلهم مثل اصغر قدم لبناني بيفهم. ...
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