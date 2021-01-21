بالفيديو: نجمة لبنانية وحفلة الشاليه في ظل "لعنة" كورونا!

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رغم الإقفال العام الّذي يشهده لبنان، إنتشر فيديو للممثلة نادين الراسي من داخل أحد شاليهات فاريا وهي تستمتع بغناء شقيقها الفنان جورج الراسي بوجود حوالي 9 أشخاص من الأصدقاء، فبدا المشهد للبعض أشبه بـ "حفلة في الشاليه".

وكان هذا الفيديو كفيلاً لتنطلق موجة الإنتقادات بين صفوف روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب مخالفة نادين وجورج الراسي لمبدأ منع التجمعات بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية في لبنان.

وشدّد البعض على مسؤولية النجوم في نشر الوعي حول مخاطر انتشار الفيروس، بدلاً من نشر فيديوهات تشجّع على عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية من كورونا.





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