هجوم عنيف على رامي عيّاش.. والسبب هذا الفيديو!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لمقابلة مع البوب ستار رامي عياش.



وفي المقابلة التي عرضت على قناة "DW" الألمانية، يجيب عياش على أحد الأسئلة بالقول إنّه لا يمانع زواج الفتيات تحت سن الـ18 عاماً.



وقال عياش إنّه يعارض فرض قانون يجرّم زواج الفتيات تحت سن الـ18 عاماً، معتبراً أنّ بعض الفتيات بسن الـ16 عاماً واعيات بما فيه الكفاية لا سيما في أيامنا هذه.



ولدى سؤاله عن تأثير الزواج على تكوين الفتيات القاصرات الجسدي، قال عياش "عندها تكون المسالة مختلفة".



وإثر انتشار الفيديو، تعرض عياش لهجوم على مواقع التواصل، حيث أكّد الناشطون أنّ القاصرات لسن واعيات بما فيه الكفاية للإقدام على تجربة الزواج.