الموت يخطف فناناً لبنانياً

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توفي الممثل اللبناني مارسيل أبو شقرا، وقد نعته الممثلة اللبنانية رندة كعدي، التي نشرت صورا لها برفقته على صفحتها الخاصة، وعلّقت عليها بالقول: "التقينا بذاك القفص، ولعبنا شخصيّات تلك المسرحيّة، صرخنا ، بكينا ، ضحكنا ، أكلنا شربنا حتى أرتوينا شغفا !...مارسيل يا "أختشي"، كم نهلنا من ثقافتك، أيها الموسوعة التي، لا غبار عليها !...كسرت قضبان قفص الحياة لتحلّق في فضاء الخالق علّك تحتضن عالمك المترفّع عن كلّ الصغائر ...أبكيك بحزن أهل الأرض ، وأبارك لأهل السماء فيك !..وداعاً مارسيل الحبيب".

الممثلة أنجو ريحان نعت ايضا الراحل بالقول على حسابها الخاص: "كل يوم حدن منعرفو عم بيموت، شو هالموت المحوّم فوق بلدنا".