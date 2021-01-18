يوسف الخال في ردّ قاسٍ على بديع أبو شقرا!

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لم يكد الممثل اللبناني بديع أبو شقرا ينهي إطلالته التلفزيونية مشيرًا خلالها ان اسم الممثل اللبناني لا يبيع عربيًا ما يدفع بشركات الانتاج الى الاستعانة بنجوم عرب ليتصدروا الاعلانات الدعائية، حتى ردّ عليه زميله الممثل اللبناني يوسف الخال منتقدًا كلامه بتعليق مطول عبر حسابه على تويتر.

وبدأ يوسف الخال حديثه بسؤال “الممثل اللبناني ما ببيع؟ ليكمل دون أن يأتي على ذكر بديع أبو شقرا.

وقال “الخال”: “لا يمكن أن تكون متطرفًا الى لبنانيتك دون أن تكون متطرّفًا بكل شيء، من الفن الى السياسة، وإلا يطلق عليها إسم نصف ثورة. لأن الثورة الكاملة ليس أن نرضخ للحقيقة المرّة التي وصلنا إليها ونقبل بها ونستمر. بل نقاتل للحق، كي يسود منطق الحق وتعود الحقيقة. وقال حرفيًا: “وإلا اللي ما ببيع بيكون بينباع”.

وأضاف أن الدور الحقيقي للممثل أن يخوض كل الأدوار وليس فقط أن يمثله حسب الدور. وختم مؤكدًا أنه يحاول أن يشد الى الأعلى وإبن بلده يهدّ، معترفًا أنه تعب لكن لم يمل وسيكمل في محاربة هذا المنطق.

الخال تلقى العديد من الرسائل المؤيدة لكلامه، هناك من قال “غريب نحن نحب التكسير في بعض… للصراحة الممثلين اللبنانيين لا ينقصهم شيء من أداء وجمال ..كفى تسخيف وانتقاص من قيمة الفنان اللبناني”.