living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يوسف الخال في ردّ قاسٍ على بديع أبو شقرا!

18
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم يكد الممثل اللبناني بديع أبو شقرا ينهي إطلالته التلفزيونية مشيرًا خلالها ان اسم الممثل اللبناني لا يبيع عربيًا ما يدفع بشركات الانتاج الى الاستعانة بنجوم عرب ليتصدروا الاعلانات الدعائية، حتى ردّ عليه زميله الممثل اللبناني يوسف الخال منتقدًا كلامه بتعليق مطول عبر حسابه على تويتر.

 

وبدأ يوسف الخال حديثه بسؤال “الممثل اللبناني ما ببيع؟ ليكمل دون أن يأتي على ذكر بديع أبو شقرا.

 

وقال “الخال”: “لا يمكن أن تكون متطرفًا الى لبنانيتك دون أن تكون متطرّفًا بكل شيء، من الفن الى السياسة، وإلا يطلق عليها إسم نصف ثورة. لأن الثورة الكاملة ليس أن نرضخ للحقيقة المرّة التي وصلنا إليها ونقبل بها ونستمر. بل نقاتل للحق، كي يسود منطق الحق وتعود الحقيقة. وقال حرفيًا: “وإلا اللي ما ببيع بيكون بينباع”.

 

وأضاف أن الدور الحقيقي للممثل أن يخوض كل الأدوار وليس فقط أن يمثله حسب الدور. وختم مؤكدًا أنه يحاول أن يشد الى الأعلى وإبن بلده يهدّ، معترفًا أنه تعب لكن لم يمل وسيكمل في محاربة هذا المنطق.

 

الخال تلقى العديد من الرسائل المؤيدة لكلامه، هناك من قال “غريب نحن نحب التكسير في بعض… للصراحة الممثلين اللبنانيين لا ينقصهم شيء من أداء وجمال ..كفى تسخيف وانتقاص من قيمة الفنان اللبناني”.

بصراحة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout