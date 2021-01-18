هجوم عنيف على ملحم زين .. هكذا جاء الرد!

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وجّه الفنان ملحم زين أصابع اللوم على المواطنين الّذين انتخبوا الطبقة الحاكمة وهي نفسها الّتي حرمتهم من أجهزة التنفّس الموجودة في المدينة الرياضيّة، فأطلق تغريدةً عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، مُنتقداً:

"ألف سرير وخمسين جهاز تنفس صار إلهم ٥ شهور مكبوبين بالمدينة الرياضية والناس المصابة عم تنام عالطريق حد المستشفى وعم يختنقوا على أبواب المستشفيات...ما تنسوا بكرا بالإنتخابات تقبضوا الميّة دولار لحتى تنتخبوهم".



ويبدو أن روّاد الإنترنت قد إعتبروا ان تغريدة ملحم زين توجّه اللوم على المكان الخاطئ ألا وهو خيارات المواطنين في الانتخابات، فشنّ ناشطون على الإنترنت حملة هجوم على الأخير يحملّونه المسؤوليّة في المشاركة بانتشار الوباء بسبب حفله ليلة رأس السنة، وأعادوا نشر تغريدته الّتي روّج من خلالها لحفله مع الفنانين عاصي الحلاني ونادر الاتات قائلاً "رغم كل شي بدنا نفرح. #SoldOut".



وردّاً على مئات التغريدات الّتي أدانت تصرّف ملحم زين بخاصةٍ أنّه كان قد قدّم أغنية توعوية للوقاية من كورونا بعنوان "كرمال البتحبن"، غرّد ملحم زين مؤكّداً أنّه لم يخالف القوانين، فكتب:

"الدولة سمحت بحفلات رأس السنة والتزمنا بإجراءت الدولة... كذب وظلم وإفتراء خبرية ال ٢٥ حالة كورونا بالحفلة وتحديد رقم المصابين ببيّن كذب الخبر لأنه طلع الخبر بعد أقل من عشر ساعات يعني اللي سهروا بعدهم نايمين وما حدا عمل فحص".

وختم ملحم زين توضيحه بعبارة "أنا دايماً بشوف اللي بيحبوني ناس بتفهم ومحترمة وبتقدّر صح".