كيف علقت ليدي غاغا على اختيارها للمشاركة في حفل تنصيب جو بايدن؟

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علقت النجمة الأميركية، ليدي غاغا، على اختيارها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، في يوم 20 كانون الثاني الجاري.

وكتبت عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي: “يشرفني بشدة أن أنضم إلى حفل تنصيب جو بايدن في 20 يناير لغناء النشيد الوطني والاحتفال بالتنصيب التاريخي لـه ولكامالا هاريس.

ومن المقرر أن تؤدي ليدي غاغا النشيد الوطني الأميركي في يوم تنصيب جو بايدن وكامالا هاريس، الأربعاء 20 كانون الثاني الجاري، بحسب مجلة “فارايتي” الأميركية.

وليست هذه هي أول مرة تغني ليدي غاغا فيها النشيد الوطني، إذ سبق لها ذلك في افتتاح مباراة “السوبر بول 50” في عام 2016، وحازت وقتها على إشادات عديدة.