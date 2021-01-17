living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للهروب من "كورونا".. "آبل" تضيف ميزة "استثنائية" إلى "آيفون" 2021

17
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير أمريكية أن شركة آبل" تنوي إجراء تحديث جوهري في تصميم هاتف "آيفون" الجديد للعام الجاري 2021، للهروب من أزمة مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن "آبل" تفكر في إضافة "قارئ بصمات من داخل الشاشة وغير مرئية" في "آيفون" المقبل.

وبحسب سبوتنيك عربي أضافت الوكالة أن تلك الميزة بدأت الشركة في التفكير بتنفيذها في وقت مبكر من العام الماضي، خاصة مع الاعتماد الواسع في الوقت الحالي على ارتداء أقنعة الوجة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، والتي أعاقت بشكل كبير استخدام خاصية "بصمة الوجه"، كانت أطلقتها "آبل" لأول مرة في هاتف "آيفون إكس".

وأضافت "بلومبرغ" أن "آبل" لا تزال تختبر تقنية "قارئ البصمات من داخل الشاشة" لكي تدرجها في العام الحالي.

وكشفت الوكالة الأمريكية في تقريرها أيضًا عن صدمة، وهي أن شركة "آبل" ناقشت إزالة منفذ "Lightning" من بعض طرازات "آيفون"، وذلك لصالح الشحن اللاسلكي، وذلك بعدما أزالت شاحن الطاقة من علبة أحدث هواتفها "آيفون 12" الذي أعلن عنه في سبتمبر الماضي، بدعوى حماية البيئة.

وذكرت "بلومبرغ" أيضًا أن "آبل" بدأت في العمل على تطوير هاتف قابل للطي، وبدأت في تصميم نماذج أولية للشاشات القابلة للطي، وذلك بعد أن طرح العديد من منافسيها هواتف بذلك التصميم، مثل "سامسونغ" التي قدمت هاتف "غلاكسي فولد"، و"موتورولا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout