عاصي الحلاني يتعرض للسرقة “لهل درجة وصلت معهم”

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تعرض حساب النجم اللبناني عاصي الحلاني عبر موقع تويتر للسرقة لبعض الوقت وذلك بعدما قام أحدهم بالرد على الهجوم الذي يتعرض له فارس الأغنية العربية بكلام مسيء.



لكن الحلاني ردّ على تساؤلات أحد الاِشخاص حول الكلام المسيء بالقول:”هذا ليس من عندنا في أحد الاشخاص سرق حسابنا واكيد لا يصدر من عندنا هكذا كلام”.



أيضًا ردّ الحلاني على تساؤلات أخرى بالقول: “هذه الرسالة ليست من عندنا احداً دخل على حسابنا الى هذه الدرجة وصل معهم الامر واكيد ليس نحن من نرد بهذه الطريقة”.



ولا زال الهجوم على عاصي ونجله الوليد الحلاني يتفاقم يومًا بعد يوم منذ ليلة رأس السنة، وذلك بعدما أحيا كل منهما على حدى حفلة فنية بمناسبة الأعياد في لبنان ما ساهم بحسب البعض في ازدياد اصابات فيروس كورونا حتى خرج الوباء عن السيطرة ما دفع بالسلطات اللبنانية الى اتخاذ القرار بالاغلاق التام لمدة عشرة أيام للحدّ من تفشي الفيروس.