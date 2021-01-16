بعد تعرّضه للهجوم بسبب تلقيه لقاح كورونا.. عاصي الحلاني يدافع عن ابنه الوليد

A + A -

تعرّض الوليد الحلاني، ابن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لهجوم وانتقادات بسبب ذهابه إلى دبي لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وهو ما ظهر من خلال صورة نشرها على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وفيما اعتبر بعض المتابعين أنه كان على الوليد الانتظار إلى أن يصبح اللقاح متوافراً في بلده، رأى آخرون أن هناك أشخاصاً آخرين لهم الأولوية في هذا السياق.

وعلى هذا رد عاصي على المنتقدين بطريقة غير مباشرة من خلال تغريدة نشرها على حسابه الخاص في "تويتر" وقال فيها: "‏الذين يتباهون بطول ألسنتهم وقدرتهم على انتقاد الناس وتجريحهم.. يقول الحبيب إن أشرّ الناس منزلةً يوم القيامة من يتقيه الناس مخافة لسانه".

ويُشار إلى أن "فارس الأغنية العربية" كشف في مقابلة كانت قد أجرتها معه "لها" أنه أصيب بالعدوى ولم يرغب في الكشف عن ذلك، لأنه لا يهوى إثارة الضجة. وأضاف: "لو لم يكشف ابني الوليد ذلك الأمر في إحدى المقابلات التلفزيونية، بسبب طيبة قلبه، لما كان أحد قد علم بتفاصيل إصابتنا".

(لها)