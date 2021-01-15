رسالة من ناجي أسطا بعد أسبوع صعب في المستشفى بسبب كورونا

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مرّ أسبوع على تداعيات إصابة الفنان ناجي أسطا بفيروس كورونا، فكيف أصبح وضعه الصحي اليوم؟

وفي التفاصيل، فنشر ناجي أسطا رسالةً عبر تويتر كتب فيها: "الحمدلله اليوم صرت أحسن بعد تجربة صعبة عشتها من اسبوع لليوم.. الله لا يجرب حدا الحمدلله قطعت على خير".

وتابع أسطا: "الله يحميكن ويخليلكن أحبابكن. شكر كبير لإدارة مستشفى تل شيحا وللطاقم الطبي اللي تابع وضعي الصحي. شكراً لكل الأصدقاء والمحبين والنجوم والإعلاميين اللي ما قدرت ردّ على كل رسائلهم واتصالاتهم لظروفي الصحية".

وختم ناجي أسطا رسالته بالقول: "شكراً على دعمكن ومحبتكن ولهفتكن. ضلّوا بخير".