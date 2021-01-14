هل شمتت نوال الزغبي بمرض وزير الصحة؟

A + A -

بعد الإعلان عن إصابة وزير الصحة اللبناني حمد حسن بفيروس كورونا، علقت النجمة الذهبية نوال الزغبي بتغريدة عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: “لا داعي للهلع” وهو الشعار الذي اشتهر به وزير الصحة مع بدء انتشار الوباء في لبنان.

لكن تعليق “الزغبي” لم يمر مرور الكرام وذلك بعدما تعرضت لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل، حيث إعتبر البعض أنها تشمت بوزير الصحة وهو الذي اشتهر بعبارة لا داعي للهلع.



من جهته، لم يسكت جمهور نوال الزغبي على الحملة ضدها حيث قام بتدشين هاتشاغ #نوال_الزغبي_اميرة ليدخل قائمة الترند في لبنان وأكثر من بلد عربي.

لا بد من الإشارة الى أن تعليق نوال أتى من باب اضفاء بعض الأجواء الطريفة في ظل الأجواء المشحونة، ومما لا شك فيه أنها لم تقصد الشماتة بمرض وزير الصحة بل تعليقها أتى عفويًا فقط لا غير.