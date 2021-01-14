الوليد الحلاني يحذف صورة تلقيه لقاح كورونا... ومطالبات بتطبيق قانون السجن بحقه!

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"اليوم تلقّيت اوّل جرعة من لقاح كورونا كوفيد 19، شكراً لدولة الإمارات ولهيئة الصّحة في دبي على العناية الرائعة"، بهذه التغريدة أعلن الفنان الشاب الوليد الحلاني عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا عبر موقع التواصل الإجتماعي، فما الّذي دفعه إلى حذفها بعد ساعات؟

في التفاصيل، أثارت صورة الوليد الحلاني الّتي يعلن فيها تلقّي لقاح كورونا غضب روّاد الإنترنت فوصفوها بالـ "مستفزة"، بعد الهجوم الشرس الّذي تعرّض له الفنان عاصي الحلاني بسبب إحيائه حفلة رأس السنة.

فكتب أحد المغرّدين " في الوقت الذي يبكي فيه المواطنون على أبواب المستشفيات وهم يشاهدون أهلهم يحتضرون، الرقم الأصعب في سهرات رأس السنة فارس الغناء العربي أبو الوليد عاصي الحلاني ذهب إلى دبي وتلقّى اللقاح مع أولاده"، وسخر مغرّد آخر بالقول " الوليد الحلاني وبعد نجاح حفلته ليلة رأس السنة في لبنان، يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا في دبي".

وكان لافتاً مطالبة بعض الناشطين بمعاقبة الوليد ووالده عاصي، ورفعوا دعوات بتطبيق القانون بسجن كل من تسبّب بنقل الوباء.

بالمقابل، استغرب البعض الهجوم على عائلة الحلاني بخاصةٍ أن عدداً كبيراً من الفنانين أحيوا حفلات رأس السنة، وكتب أحد المغرّدين " عاصي الحلاني بيشتغل مغني، يعني راح عمل شغله وما خالف القانون ببلد مع كل نفس الواحد بيتنفسه في مخالفة للقانون، الناس يلي راحت سهرت وسكرت هي يلي بتنلام".