هجوم عنيف على نوال الزغبي.. ما علاقة وزير الصحة؟!

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تشهد مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان نشاطاً كبيراً بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار الاقفال التام، وقد تفاعل الناشطون خلال الساعات القليلة الفائتة، بشكل كبير مع اعلان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن اصابته بفيروس كورونا.



وبدورها، علقت الفنانة نوال الزعبي عبر حسابها على التويتر على خبر اصابة حسن، “لا داعي للهلع” ما اعتبره الناشطون “شماتة” باصابة الوزير، فأطلقوا هاشتاغ “#نوال_الزغبي_حقيره”، الذي تصدر لائحة التغريدات في لبنان. وقد أعرب من خلاله الناشطون عن استيائهم حول ما كتبته.