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أصالة حزينة لوفاة والدها الثاني: "الكلمات لا تكفي لتفسير غربتي"

10
JANUARY
2021
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"لها"  - سبب رحيل المايسترو خالد فؤاد صدمة للوسط الغنائي في العالم العربي بأكلمه، وقام عدد كبير من النجوم بنعي الموسيقار الراحل، على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
 
واستعادت المطربة السورية أصالة ذكرياتها مع المايسترو الراحل، الذي وافته المنيه فجر أمس السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاماً.
 
ونشرت أصالة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو لها من إحدى حفلاتها الفنية بحضور خالد فؤاد، والتي أوقفت فيها الغناء للترحيب به، وسط تصفيق حاد من الجمهور، وعلقت على الفيديو قائلة: "لا تكفي الكلمات لتفسير حزني وغربتي فوق غربتي بغيابك.. سأبقى أُحاكي روحك الطيّبة وأدعو الله لك بالرّحمة والمغفرة ولنا الصّبر على فراقك".
 
 
ونشرت أيضاً صورة للراحل وعلقت عليها: "كان بمثابة والدي وكنتُ اُناديه ( أبي) .. كريماً جدّاً وخلوقاً ومهذّباً وحنوناً طيّباً .. سأفتقد خوفه عليّ واطمئنانه الدّائم .. سأفتقده كما أفتقدُ الغالين جدّاً منّ أحبّائي الّذين رحلوا .. أدعوا له اليوم كثيراً لأنّه كان يفيض بالحبّ وبالعطاء .. رحم الله أبي الحبيب الدّكتور المايسترو خالد فؤاد".
 
 
يذكر أن الموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.
 
ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: "بنت من شبرا"، "سهرة شريعي"، "عفاريت السيالة"، "ريا وسكينة"، "ألف ليلة وليلة"، "يوم الكرامة"، "أحلام عادية"، وغيرها من الأعمال.
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